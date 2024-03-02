7 مباريات قوية بالمجموعة السادسة في القسم الثالث

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الـ22 بمسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية، والمقرر لها في تمام الساعة الثالثة عصراً .

ومن المقرر أن يلتقي فريق طوخ صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة بقيادة مدربه عمرو جلال ضيفا ثقيلا على فريق البلاستيك المتصدر برصيد 51 نقطه بقيادة أحمد عبدالغنى.

ويدخل فريق بهتيم صاحب المركز الـ 11 برصيد 20 نقطة بقيادة مدربة ياسر عمر معركة شرسه أمام مضيفه فريق القناطر صاحب المركز الـ10 برصيد 22 نقطة بقيادة محمود طه ، بينما فريق الطيران صاحب المركز الخامس برصيد 32 نقطة بقيادة مدربة محمد عباس يستضيف فريق بطا صاحب المركز ال 12 برصيد 18 نقطة بقيادة مدربة شريف رضا.

ويدخل فريق ابو السعود متزيل المجموعة برصيد 10 نقاط بقيادة تامر عبد النبى فى مواجهه صعبه أمام ضيفة فريق بنها وصيف الدورى برصيد 46 نقطه بقيادة مدربة محسن عبدالمحسن ، فيما يلعب فريق قليوب بقيادة أحمد عبدالنبى صاحب المركز السادس برصيد31 نقطة، مباراة خارج الديار أمام فريق الماظة صاحب المركز ال13 برصيد 16 نقطة بقيادة محمد سيد “ممدد” من أجل تعديل الأوضاع.

ويستضيف فريق إسكو بقيادة مدربه أشرف أبو رحيله صاحب المركز السابع برصيد 28 نقطه ، نظيره فريق هليوبوليس بقيادة وليد جابر صاحب المركز التاسع برصيد 25 نقطة بالتساوي مع المطرية فى نفس عدد النقاط، وفيما يلعب فريق المرج بقيادة مدربه محمد شعراوى صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة مباراته أمام فريق المطرية صاحب المركز الثامن برصيد 25 نقطة .

مباريات المجموعة السادسة بالقسم الثالث كالتالي:

البلاستيك × طوخ

القناطر × بهتيم

الطيران × بطا

أبوالسعود × بنها

ألماظه × قليوب

اسكو × هليوبوليس

المطرية × المرج

ترتيب المجموعة السادسة القاهرة والقليوبية بعد الاسبوع ٢١ :