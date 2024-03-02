غلق وحدة المناظير بمستشفى الحميات بالإسكندرية

بسبب الإهمال !!

تسبب الإهمال في غلق وحدة المناظير، بمستشفى حميات الإسكندرية، مما أدى إلى حالة من الغضب بين المرضي، بسبب وضعهم علي قوائم أنتظار لأجل غير مسمي، وإجبارهم على عمل المناظير بالعيادات و المستشفيات الخاصة أو الانتظار.

كانت احدي اعضاء مجلس النواب وعضو لجنة الصحة، قد تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة والسكان بشأن "إغلاق وحدة مناظير بمستشفى الحميات الإسكندرية".

وقالت" عضو لجنة الصحة " إنه بناءً عن أعطال كهربائية وعدم الصيانة الدورية لأجهزة المناظير بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الحميات تسببت بوقف كامل لأسابيع وتأجيل مواعيد المرضى لأجل غير مسمى، مما ترتب عليه زيادة قوائم الانتظار وذعر وقلق لحالات جاهزة بالأشعة والتحاليل من شهور.

وطالبت عضو لجنة الصحة، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بالنواب، وكذلك سرعة تشغيل وحدة المناظير بمستشفى الحميات لتخفيف العبء عن كاهل المرضى.