معرض لأطفال مصر والصين بالعاصمة الإدارية الجديدة (شاهد)

قالت الدكتورة سلوى حمدي رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، إن معرض "المستقبل يبدأ من هنا" هو معرض تصوير ورسم لـ50 طفل وطفلة مصريين وصينيين من أبناء البعثات الصينية العاملة في مصر.

قطاع العلاقات الثقافية الخارجية

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "تم التنسيق بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة مثل قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وقطاع الفنون التشكيلية والمركز الثقافي الصيني والشركة الصينية لإدارة الموهوبين بالقاهرة".

وتابعة: "تم الاتفاق على مكان العرض من خلال مناقشة بين رئيس قطاع الفنون التشكيلية ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وتم الاتفاق على أن ينظم في مدخل وزارة الثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة، لأن المعرض يتناول العاصمة الإدارية في عيون الأطفال".

الأعمال المعروضة تعكس رؤية الأطفال للعاصمة

وواصلت: "الأطفال عملوا حالة من البهجة بأعمالهم في مدخل الوزارة، والأعمال المعروضة تعكس رؤية الأطفال للعاصمة، والأعمال اتسمت بالتنوع والأشكال المعمارية والمباني الشاهقة في العاصمة التي أصبحت تضاهي أجمل المدن العالمية والأوروبية والعربية، كما عبر الأطفال عن الأماكن الطبيعية والنافورة، كما أن هناك اختلاف بين أعمال الأطفال الفائزين والأعمال العادية تمثل في التقنيات الفنية، فهناك أطفال رسموا رسوما عادية، ولكن الأطفال الفائزون كان خيالهم أوسع واستخدموا ألوانا مختلفة".

