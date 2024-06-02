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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي وريال مدريد ضمن الأندية المشاركة في كأس إنتركونتيننتال

ريال مدريد
ريال مدريد

نجح ريال مدريد الإسباني في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعد الفوز على نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بالأمس السبت.

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وكان الأهلي قد نجح في تحقيق دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز على نظيره الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.

الأندية المشاركة في كأس إنتركونتيننتال

إفريقيا: الأهلي.
آسيا: العين الإماراتي.
أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

أمريكا الشمالية: بطل دوري أبطال الكونكاكاف: باتشوكا المكسيكي.
أوروبا: بطل دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد.
أمريكا الجنوبية: بطل كوبا ليبرتادوريس (لم يتحدد بعد).

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