الأرصاد: انخفاض في قيم الحرارة اليوم السبت

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه طبقا لتوقعات الهيئة، فقد شهدنا أمس ارتفاعات ملحوظة في قيم الحرارة خلال فترة النهار، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، وهذا أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بنحو 7 إلى 8 درجات نتيجة اختلاف مصادر الكتل الهوائية.

الكتل الهوائية الصحراوية

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الكتل الهوائية الصحراوية أثرت على البلاد ما أدى إلى ارتفاع قيم الحرارة، مشيرةً إلى أنّ هذا الأمر طبيعي خلال هذه الفترة، إذ يحدث تذبذب كبير واختلاف على مستوى قيم الحرارة من يوم لآخر.

تشهد البلاد انخفاضا في قيم الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية: "من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا في قيم الحرارة على محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وهذا الانخفاض سيكون بمعدل من 5 إلى 6 درجات، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ما بين 24 إلى 25 درجة مئوية".