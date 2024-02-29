نشاط رياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غداً الجمعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس في مصر غدًا الجمعة، مؤكدة تأثر البلاد بنشاط للرياح مثير للرمال والأتربة.



وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

مائل للحرارة

ومن المتوقع أن يسود البلاد أجواء حارة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، ويكون بارد في الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة، فيما تشهد القاهرة الكبرى نشاط للرياح أحيانًا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة بمعدل 30 كم/س، والأجواء تصبح مشمسة، والوجه البحري ومدن القناة تشهد أيضًا نشاطا للرياح مثير للرمال والأتربة بمعدل 32كم/س، مع أجواء مشمسة.

أما السواحل الشمالية الغربية يسودها فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح قد يكون مثير للرمال والأتربة بمعدل 34 كم/س، مع جو غائم جزئيًا.

والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسودها نشاط للرياح بمعدل 28 كم/س، أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يشهدون نشاطا للرياح بمعدل 26كم/س، بالإضافة إلى شمال الصعيد الذي يشهد نشاطا للرياح مثير للرمال والأتربة بقيمة 30 كم/س، وجنوب الصعيد يسوه نشاط للرياح بمعدل 18 كم/س، مع أجواء مشمسة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 1 مارس 2024:

· القاهرة الكبرى: العظمى 30، الصغرى 17.

· الإسكندرية: العظمى 27، الصغرى 14.

· مطروح: العظمى 25، الصغرى 12.

· أسيوط: العظمى 30، الصغرى 11.

· أسوان: العظمى 32، الصغرى 16.

· الوادي الجديد: العظمى 32، الصغرى 13.

· شرم الشيخ: العظمى 28، الصغرى17.