الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. لا تنخدعوا من ارتفاع درجات الحرارة

شهدت حالة الطقس في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة مع ساعات الصباح ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، الأمر الذي أدى إلى تخفيف الملابس من قبل بعض المواطنين.

من جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الطقس السيء، حيث تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة، وكشفت عن درجات الحرارة على بعض المحافظات، وفقا لتسجيلات محطات الأرصاد الجوية.

القاهرة 30 درجة

الإسكندرية 28 درجة

أسيوط 30 درجة

الأقصر 31 درجة

أسوان 31 درجة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: “تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة علي غرب البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، الرؤية الأفقية الآن علي سيوة 2000 متر بسبب الرمال المثارة”.

وتشهد أجواء اليوم حارة نهارا على كافة الانحاء، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يتسبب في ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على غالبية أنحاء الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون حار نهارا على معظم الأنحاء بارد ليلا حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 30 درجة، وتنشط الرياح لتكون مثيرة للرمال والاتربة علي القاهرة الكبري والوجه البحري ومدن القناة الصحراء الغربية وشمال الصعيد كما تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

وأضافت: وتكون هذه الأجواء هي المؤثرة خلال الطقس اليوم، الجمعة، ولكن سرعان ما تتبدل الأحوال وتنخفض درجات الحرارة غدا السبت لتعود حول المعدلات الطبيعة.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين، بعدم الانخداع في هذا الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن البلاد تتأثر اليوم بكتل هوائية صحراوية تعمل على ️رفع فى درجات الحرارة ونشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، ️قد تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

ونصحت هيئة الأرصاد المزارعين، بعدم ري محصول القمح نتيجة نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية.

درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء العظمى 28 والصغرى 17 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 والصغرى 14 درجة

جنوب الصعيد العظمى 32 والصغرى 16 درجة