القاهرة الإخبارية تكشف تصاعد غضب واشنطن ضد إدارة نتنياهو

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن مسؤولين بالولايات المتحدة، صرحوا بأن "إدارة نتنياهو عنيدة ومتعجرفة وتتحدى شركائها الأمريكيين، وواشنطن لن تتسامح في ذلك".

مجلس الحرب

كان إعلام إسرائيلي، أعلن أن عضو "مجلس الحرب" جانتس يتوجه غدًا إلى واشنطن لعقد سلسلة من الاجتماعات دون التنسيق مع رئيس الوزراء نتنياهو.

رئيس الوزراء نتنياهو

وأكدت الدوائر المقربة من رئيس الوزراء نتنياهو غضبها من تصرف جانتس، وتقول إنه يخالف اللوائح الحكومية.