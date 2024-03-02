السبت 02 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

القاهرة الإخبارية تكشف تصاعد غضب واشنطن ضد إدارة نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بأن مسؤولين بالولايات المتحدة، صرحوا بأن "إدارة نتنياهو عنيدة ومتعجرفة وتتحدى شركائها الأمريكيين، وواشنطن لن تتسامح في ذلك".

txt

انقلب السحر على الساحر.. خلاف بين نتنياهو وجانتس

txt

أهداف بن غفير من صراعه مع حكومة نتنياهو (فيديو)

مجلس الحرب

كان إعلام إسرائيلي، أعلن أن عضو "مجلس الحرب" جانتس يتوجه غدًا إلى واشنطن لعقد سلسلة من الاجتماعات دون التنسيق مع رئيس الوزراء نتنياهو.

رئيس الوزراء نتنياهو

وأكدت الدوائر المقربة من رئيس الوزراء نتنياهو غضبها من تصرف جانتس، وتقول إنه يخالف اللوائح الحكومية.

الجريدة الورقية