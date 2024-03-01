الجمعة 01 مارس 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أهداف بن غفير من صراعه مع حكومة نتنياهو (فيديو)

وزير الأمن الصهيوني
وزير الأمن الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير

كشف أمير مخول، الباحث السياسي من حيفا، أهداف وزير الأمن الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، مع حكومة الاحتلال، موضحًا أن صراعه مع الحكومة يستطيع من خلاله كسب أصوات من اليمين، بمعنى أن ما يحدث في صالحه بالنهاية.

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 وقال خلال مداخلة مع قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن الحديث حول مصادرة الحكومة الإسرائيلية لصلاحيات بن غفير ليس صحيحًا، موضحًا أن بن غفير يملك الصلاحيات والقدرة والقوة والصلاحيات الدستورية أيضًا. 

اعتقال الاحتلال للفلسطينيين

وأشار إلى أن الاعتقالات الإدارية بالنسبة للدولة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام ليست بسبب مخالفات جدية على خلفيتها يحول مرتكبها للمعتقل، ما يجعل مسألة الاعتقالات الإدارية محل النقاش وقيد المتابعة.

وأوضح أنَّه يظهر من الاعتقالات الإسرائيلية أنَّ جزءًا منها أسبابه سياسية وليس بالضرورة أن تكون لسبب وجيه وفقا للمفهوم الإسرائيلي.

وتابع: “يعاني الشعب الفلسطيني من أوضاع صعبة للغاية جراء حرب غزة ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى، سواء القادمين من غزة أو القدس أو الداخل”.

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