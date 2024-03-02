السبت 02 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية بالبنوك صباح اليوم السبت

العملات العربية
العملات العربية

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من حروب وصراعات دولية تؤثر على سعر العملات.

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أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم الجمعة أمام الجنيه


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعارصرف العملات العربية:
سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري نحو 99.34 جنيه للشراء و100.32 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري  نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 8.38 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع. 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري نحو 8.07 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

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