أسعار صرف العملات العربية بالبنوك صباح اليوم السبت

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك في ضوء ما يشهده العالم من حروب وصراعات دولية تؤثر على سعر العملات.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعارصرف العملات العربية:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري نحو 99.34 جنيه للشراء و100.32 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 8.38 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري نحو 8.07 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.