أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم الجمعة أمام الجنيه

أسعار العملات العربية اليوم الجمعة.. شهدت اسعار العملات العربية خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي، أستقرارًا، حيث يعد اليوم هو أول أيام الاجازة الاسبوعية وغدا السبت، ليبدأ العمل يوم الاحد المقبل في البنوك والقطاع المصرفي المصري، وسجل سعر الريال السعودي في 4 بنوك مصرية، نحو 8.19 جنيه للشراء، ونحو 8.22جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي نحو 99.34جنيهًا للشراء، ونحو 100.32جنيهًا للبيع

وفي هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملات العربية خلال نهاية تعاملات اليوم الجمعة في ماكينات الصرف الألي، وجاء سعره على النحو الاتي:

أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

وسجل سعر الريال السعودي في 4 بنوك مصرية، نحو 8.19 جنيه للشراء، ونحو 8.22جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 99.34جنيهًا للشراء، ونحو 100.32جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية نحو 8.38جنيه للشراء، ونحو8.39جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، نحو 8.21جنيه للشراء، ونحو 8.24جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو100.81 جنيهًا للشراء، ونحو 100.76جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، نحو 8.39جنيه للشراء، ونحو 8.42جنيه للبيع.