نيجيريا تأمر شركة العملات المشفرة بدفع 10 مليارات دولار

تقول الحكومة النيجيرية، إنها طالبت بما يقرب من 10 مليارات دولار (8 مليارات جنيه إسترليني) كتعويض من شركة العملات المشفرة Binance.

وتضيف الحكومة، أن Binance تلاعبت بأسعار صرف العملات الأجنبية من خلال المضاربة على العملات وتحديد الأسعار ، والتي شهدت خسارة النايرا ما يقرب من 70٪ من قيمتها في الأشهر الأخيرة.

تم القبض على اثنين من المديرين التنفيذيين في Binance في نيجيريا في وقت سابق من الأسبوع.

ولم تستجب باينانس لطلبات بي بي سي للتعليق.

نيجيريا هي أكبر اقتصاد في إفريقيا وأيضا واحدة من أكبر أسواق العملات المشفرة في العالم.

يوم الثلاثاء ، قال محافظ البنك المركزي النيجيري أولايمي كاردوسو إن Binance Nigeria قد نقلت ما قيمته 26 مليار دولار من الأموال التي لا يمكن تعقبها.

"هذه الادعاءات ثقيلة" ، كما يقول تيلوا أديباجو CFG Advisory لبي بي سي "هذا مبلغ ضخم - حتى أكثر من تحويلات الشتات النيجيري السنوية البالغة 24 مليار دولار".

يجب أن تكون الحكومة قد قامت بواجبها، ومن هنا جاءت المزاعم".

تمت معاملات العملة المشفرة التي تعادل حوالي 12٪ من إجمالي دخل نيجيريا ، أو الناتج المحلي الإجمالي ، في العام حتى يونيو 2023 ، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وتقول الحكومة إن العملات المشفرة ليست غير قانونية في نيجيريا ولكن يجب على الشركات التسجيل من أجل العمل هناك، وقال مستشار خاص للرئيس النيجيري لبي بي سي إن بينانس فشلت في القيام بذلك.

بعد توليه منصبه العام الماضي ، ألغى الرئيس بولا تينوبو سياسة ربط النايرا بالدولار ، مما سمح للمتداولين بشراء وبيع العملة بأسعار تحددها السوق. لكن المستشار الخاص بايو أونانوجا قال إن الانهيار الأخير لم يكن نتيجة للنشاط الطبيعي.

"فجأة ارتفع سعر الصرف إلى السقف، وكان سببها الأشخاص على منصة Binance "، قال لبرنامج بي بي سي نيوزداي.

لا يمكن للحكومة أن تطوي يديها وتسمح باستمرار هذا الشيء".

من المفهوم أن Binance هي واحدة من أشهر منصات العملات المشفرة في البلاد.

لإحباط المستخدمين النيجيريين ، تم تعليق Binance والعديد من شركات العملات المشفرة الأخرى في البلاد في الأسابيع الأخيرة بما في ذلك Coinbase و Kraken و Forextime و OctaFX و Crypto و FXTM في محاولة لوقف انزلاق النايرا.

بالإضافة إلى انهيار النايرا ، تقول الحكومة أيضا إن العملة المشفرة تستخدم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إخفاء الهوية والخصوصية المتأصلة في نظام العملات المشفرة هي ما يجذب الأفراد ، وخاصة أولئك الذين لديهم نوايا غير مشروعة ، نحو استخدامه" ، وفقا لتقرير حديث صادر عن وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية.

وقال محافظ البنك المركزي السيد كاردوسو يوم الثلاثاء إنه تم رصد "تدفقات غير مشروعة" على بعض منصات العملات المشفرة في نيجيريا لم يتم تسمية أي شركات محددة كجناة.

وفي إجراء آخر يهدف إلى الحد من تداول العملات الأجنبية، أغلقت نيجيريا الآلاف من مكاتب الصرافة.

ويتعرض البنك المركزي النيجيري لضغوط لتحقيق الاستقرار في العملة الوطنية، النايرا، التي تتراوح حاليا بين 1,595 نايرا ودولار أمريكي، مقارنة بنحو 460 قبل عام.

أدى انهيار النايرا إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة، وأدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية - بما في ذلك الوقود والنقل إلي احتجاجات في الأسابيع الأخيرة.