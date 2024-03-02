عاجل.. انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء والأرصاد تُحذر

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم السبت، موضحة أن هناك انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد اعتبارًا من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، ليسود طقس دافيء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا وفي الصباح الباكر.

سقوط أمطار



وأضافت الهيئة، هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على فترات متقطعة، وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتابعت، حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع للأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، والبحر الاحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الامواج من 1 إلى 2 متر.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة الكبرى العظمى 25 والصغرى 14

الاسكندرية العظمى 21 والصغرى 12

طنطا العظمى 25 والصغرى 13

بورسعيد العظمى 23 والصغرى 15

الاسماعيلية العظمى 26 والصغرى 12

شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 17

الاقصر العظمى 31 والصغرى 14

الفيوم العظمى 25 والصغرى 12

أسيوط العظمى 26 والصغرى 11

المنيا العظمى 25 والصغرى 11