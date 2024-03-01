الأرصاد تحذر من خداع الطقس.. ارتفاع درجات الحرارة مؤقت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده البلاد خلال الأيام الحالية ما هو إلا حدث عارض وسرعان ما يزول ويعود الطقس لطبيعته في مثل هذا التوقيت من العام.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن اليوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024، يشهد أجواء حارة نهارا على كافة الأنحاء، بينما تكون باردة ليلا، مشيرة إلى وجود نشاط واضح للرياح لتكون مثيرة للرمال والاتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة الصحراء الغربية وشمال الصعيد والتي تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين في ظل ارتفاع الحرارة

وحذرت الأرصاد من الانخداع في الطقس الحار، مؤكدة أن حالة الطقس من المتوقع أن تتبدل وتنخفض درجات الحرارة يوم غد السبت لتعود حول المعدلات الطبيعة.

وطالبت الهيئة المواطنين بعدم تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد، كما نصحت المزارعين بعدم رى محصول القمح نتيجة نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية.

وأشارت الهيئة إلى أن اليوم يعد ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع درجات الحرارة ونشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من" القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر"، ليسود غدًا انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.