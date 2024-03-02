مالكوم : الفوز على الاتحاد دافع قوي لمواجهة دوري أبطال آسيا ااقادمة

أعرب البرازيلي مالكوم، مهاجم فريق الهلال عن سعادته بفوز فريقه على الاتحاد 3 /1، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورفع الهلال رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق تسع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، والذي تعثر بالتعادل 4/4 مع ضيفه الحزم أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وقال مالكوم في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "دخلنا المباراة من أجل استغلال تعثر منافسنا المباشر النصر لتوسيع الفارق".

وأضاف: "كنا ندرك صعوبة المباراة أمام فريق كبير جدًا بحجم الاتحاد ولكن عملنا بمنتهى القوة من أجل حسم النقاط الثلاث".

وعن تأثر الفريق بغياب هدافه ألكسندر ميتروفيتش قال مالكوم :"لا شك أنه مؤثر لكن الهلال يزخر بالعديد من النجوم القادرين على تعويض غياب هداف الهلال وهو ما ظهر اليوم".

واختتم اللاعب البرازيلي بالقول إن الفريق عليه من الآن العمل استعدادًا للمواجهة القادمة أمام الاتحاد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا.

من جانبه، أكد سعود عبد الحميد، مدافع الهلال على أهمية الفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد.

وقال سعود في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "كنا نطمح للفوز من أجل توسيع الفارق في الدوري، لكن لا يزال أمامنا عمل كبير من أجل حسم الأمور في الدوري".

وعن عدم احتفاله بهدفه في شباك الاتحاد، قال سعود إنه أمر طبيعي ألا يحتفل كونه كان لاعبًا سابقًا في الفريق.