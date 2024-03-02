موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة جديدة في إطار منافسات الدوري الإسباني وذلك بمواجهة فالنسيا مساء اليوم السبت، على ملعب “ميستايا” لحساب منافسات الجولة السابعة والعشرين من الليجا.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، في حين أن فالنسيا يمتلك 36 نقطة في المركز التاسع.

ويتسلح ريال مدريد بنتيجة مباراة ذهاب الدور الأول عندما فاز على فالنسيا بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

تنطلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق حفيظ دراجي على أحداث المباراة.