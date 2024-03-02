تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست بالبريميرليج

يترقب جماهير الكرة الإنجليزية مواجهة قوية تجمع نوتينجهام فورست بنظيره ليفربول، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المتوقع أن تشهد مواجهة ليفربول أمام نوتينجهام إثارة كبيرة، خاصة وأن الجهاز الفني للأخير يأمل في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة نوتينجهام فورست، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: هارفي إليوت، جو جوميز، ماك أليستر.

خط الهجوم: كودي جاكبو، جايدن دانس، لويس دياز.

ليفربول ونوتينجهام فورست.. الموع والقنوات الناقلة

ومن المقرر انطلاق مواجهة ليفربول أمام نوتينجهام فورست في الخامسة من مساء اليوم ط السبت، والتي يشهدها ملعب سيتي جراوند.

وتُنقل مباراة ليفربول أمام نوتينجهام عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة بشكل حصري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.