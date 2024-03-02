موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يحل فريق ليفربول ضيفا على نظيره نوتينجهام فورست على ملعب "سيتي جراوند" في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويتسلح ليفربول في مباراته أمام نوتينجهام بنتيجة الدور الأول في الدوري الإنجليزي عندما فاز بثلاثة أهداف دون رد على ملعب "الأنفيلد".

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 60 نقطة، بينما يحتل نوتينجهام فورست المركز السابع عشر ولديه 24 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست

تنطلق مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة 6 بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيعلق عصام الشوالي على أحداث المباراة اليوم.