رضا شحاتة يشيد بنجم زد ويؤكد: يستطيع اللعب في الزمالك أو الأهلي

أكد رضا شحاتة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مصطفى زيكو، لاعب نادي زد يمكنه اللعب لأحد ناديي الأهلي أو الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وقال رضا شحاتة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مصطفى زيكو، الذي كان مستواه أفضل مع حرس الحدود عن مستواه مع زد حاليًا".



وأضاف: "زيكو يستطيع اللعب لأندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك.. دائمًا أنظر للاعب على شكله في الملعب بدون كرة، ومدى رؤيته للملعب".

وتابع: "سبق لي أن رأيت علي زعزع، لاعب مودرن فيوتشر حاليًا في مباراة بين الأهلي والجونة، وقررت اختياره بعد تعامله مع إحدى الكرات قبل تسجيل الهدف، وقمت بتصعيده، وعلمناه أساسيات كرة القدم".



وأتم رضا شحاتة تصريحاته قائلًا: "قلت لمسئولي الجونة إن علي زعزع من اللاعبين المميزين في الفريق، ولديه مستقبل جيد مع كرة القدم".