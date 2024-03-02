رضا شحاتة يكشف أسباب ابتعاده عن التدريب

كشف رضا شحاتة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أسباب ابتعاده عن التدريب حاليًا، مُشيرًا إلى احتمالية توليه تدريب أحد أندية الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة.



وقال رضا شحاتة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لدي عروض خارجية، هناك عروض مناسبة وأخرى غير مناسبة".

وأضاف: "هناك أمور تتوقف على الدورات التدريبية التي يجب أن نحصل عليها هنا، وإن شاء الله سأحصل على فرصة في الدوري المصري قريبًا".

وتابع: "أتت لي عروض من دوري المحترفين، ولكنني أبحث عن أماكن تدريبية بها أجواء مناسبة ويكون فيها نظام، أريد اختيار مكان يعرف مهام المدرب والإداريين".



وأكمل: "خلال فترتي مع الأندية التي قمت بتدريبها لم يحدث تدخل في عملي، ولكن أحيانًا يحدث اختلاف في الأمور التي كنا قد اتفقنا عليها، وأحيانًا يحدث تغيير في شكل الفريق، وتنخفض جودة اللاعبين".

وأتم رضا شحاتة تصريحاته قائلًا: "إنبي لديه ميزة، وهي أنه يقوم بتحضير الناشئين بشكل جيد قبل إشراكهم في المباريات، وهذا يساعد الفريق على النجاح، كما يجب الاتفاق مع المدرب على السياسة منذ البداية".