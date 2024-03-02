السبت 02 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسين لبيب يطالب الجميع بالتكاتف تحت شعار الزمالك أولا

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى جميع المنتمين إلى القلعة البيضاء، بالتكاتف تحت شعار الزمالك أولا.

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وقال حسين لبيب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة الزمالك" أطالب الجميع بالتكاتف تحت شعار الزمالك أولا وعدم الدخول في أمور أخرى تؤثر على النادي بشكل سلبي.

وأكد لبيب في لقاء خاص أذيع على شاشة قناة الزمالك، أنه كان حريص على عودة رموز نادي الزمالك وإعادة ملعب لأسمه القديم لأنه لم يكن هناك داع لتغيير الأسماء التي تربى عليها الزملكاوية.

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وأشار لبيب إلى أن مجلس الزمالك نجح في تغيير الصورة الذهنية، ونجح في إنهاء أزمة القيد بطريقة إحترفية.
وشدد لبيب على أنه وعد بالإبقاء على أحمد فتوح، وبالفعل تم التجديد للاعب ثلاث سنوات، وتعجب من فتح أمر التجديد لزيزو مشيرًا إلى أنها أزمة بدون داع، خاصة أن عقد زيزو ممتد لموسم ونصف، وهناك تعاون كبير من زيزو ووالده في هذا الشأن. 

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