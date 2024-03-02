باريس سان جيرمان يتعادل مع موناكو في الدوري الفرنسي

سقط فريق باريس سان جيرمان في فخ التعادل السلبي أمام موناكو مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وكان موناكو قد سجل هدفا ولكن الحكام إلغاه في الدقيقة 25 بداعي التسلل.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة للجدل بعدما قرر المدرب لويس إنريكي استبدال النجم كيليان مبابي، ليغادر اللاعب إلى المدرجات وعدم الجلوس على مقاعد البدلاء كما هو معتاد.

ويعد تعادل باريس سان جيرمان هو الثاني بعد التعادل مع رين في الجولة الماضية بهدف لمثله.

بتلك النتيجة يحافظ باريس سان جيرمان على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة، بينما أصبح رصيد موناكو 42 نقطة في المركز الثالث.