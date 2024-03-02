رئيس الزمالك: نجحنا في تلبية مطالب الجماهير خلال 120 يومًا فقط

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية منذ قليل، أن مجلس الإدارة نجح في تحقيق مطالب جماهير القلعة البيضاء في وقت قصير للغاية.



وشدد لبيب على أن المجلس حقق مطالب عشاق القلعة البيضاء في 120 يومًا فقط، مشيرًا إلى أن هناك أشياء كانت قاسية للغاية.

تصريحات لبيب

تحدث حسين لبيب عن المطالب الجماهيرية قبل الانتخابات، حيث قال: "لقد نجحنا في خلال 120 يومًا فقط في تحقيق مطالب جماهير الزمالك، متمثلة في أشياء كانت قاسية، عند تولي المهمة وجدنا النادي يعاني من قضايا ومديونيات".

وتابع لبيب تصريحاته: "مجلس الإدارة يتكون من 16 شخصية، وكلهم يتفانون في حب النادي ومصلحة الزمالك، تمكنا في 120 يومًا أن نعيد جميع رموز النادي بدون أي حسابات".

وأكمل: "نجحنا في الحفاظ على لاعبي الفريق، نعرف أننا لدينا نجوم وأساطير، كلنا أحببنا الزمالك من خلال فريق كرة القدم، لابد لهؤلاء النجوم أن نعطيهم حقهم تمامًا، أريد أن ينظر الجميع لكيان الزمالك بكل ثقة وطمأنينة".

وأوضح: "النادي يدار كمؤسسة جماعية، وكلنا نتكاتف مع بعض لمصلحة الزمالك، أريد البطولات كلها تعود للنادي".