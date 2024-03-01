محمد بركات يوجه نصيحة لـ كهربا

وجه محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق نصيحة لمحمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأحمر، وذلك بعد تراجعه في ترتيب المهاجمين داخل الفريق.

وقال محمد بركات في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمود كهربا من أفضل اللاعبين الموجودين في الأهلي، وسبق لنا أشادنا به بعد عودته للمشاركة في المباريات، كان يتدرب جيدًا حينها، وهذا جعله يعود بشكل جيد للملاعب".

وأضاف: "محمود كهربا لاعب مجتهد، ولكن عليه إيجاد الاستمرارية، فالجماهير تنتظر الأفضل في كل مباراة، وعلى كهربا أن يعلم أن هناك مهاجمين جدد في الفريق الآن".

وتابع: "الآن أمام كهربا منافسة في خط هجوم الأهلي، ومارسيل كولر يرى أن مستواه منخفض، ولم يعد يراه بنفس التركيز، وبدأ في منح الفرصة لأنتوني موديست".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "مارسيل كولر هو المسئول عن اختياراته في تشكيل الفريق، ويرى اللاعبين بشكل يومي في التدريبات، لذا قرر وضع كهربا في المرتبة الثالثة بين المهاجمين".