المكسرات والبذور لهما تأثير قوي على متوسط العمر

الاستهلاك النشط للمكسرات والبذور يقلل من خطر الوفاة المبكرة بمقدار النصف تقريبًا، وقد وجد العلماء الفنلنديون أن هذا يرتبط بتحسن صحة القلب.

قم بإضافة المزيد من المكسرات والبذور إلى وجباتك الخفيفة بين الوجبات لتعزيز صحة قلبك وهذه العادة مفيدة لأنها تقلل من خطر الوفاة المبكرة بمقدار النصف تقريباً، وقام علماء من فنلندا بمراقبة صحة 2500 رجل لمدة 22 عامًا.

وقاموا بتقييم صحتهم العامة، مع إيلاء اهتمام خاص لمستويات الأحماض الدهنية في الدم وتبين أن تناول أعلى كمية من حمض اللينوليك، الموجود في الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية، قلل من احتمال الوفاة المبكرة بسبب أمراض يمكن الوقاية منها بنسبة 43%. ويوجد حمض اللينوليك في البندق وبذور اليقطين وكذلك في الزيوت النباتية.

ويعتقد علماء من جامعة شرق فنلندا أن المكسرات والبذور تحمي صحة الإنسان من عدد من الأمراض المرتبطة بمشاكل القلب، وتُعرف أحماض أوميغا 6 الدهنية المتعددة غير المشبعة بتأثيراتها الإيجابية على مستويات الكوليسترول في الدم.

ولكن حتى وقت قريب، لم يكن العلم متأكدًا مما إذا كانت هذه الأحماض تقلل الالتهاب، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والآن أجاب العلماء الفنلنديون على هذا السؤال بالإيجاب.

أظهرت الأبحاث أن أحماض أوميغا 6 تزيد من إنتاج المركبات المضادة للالتهابات ومن الصعب جدًا تحديد علاقة العوامل الغذائية بخطر الإصابة بالأمراض، على الرغم من أن مستوى حمض اللينوليك في الدم يتم تحديده بدقة من خلال النظام الغذائي.

ولم يجد الباحثون أي صلة بين مستويات أوميغا 6 واحتمال الوفاة بسبب السرطان، ولكن الانخفاض العام في خطر الوفاة من جميع الأسباب التي يمكن الوقاية منها يمكن أن يعزى ليس فقط إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، ولكن أيضا إلى الأورام والسكري.