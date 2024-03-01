التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول من مباراة فرايبورج وبايرن ميونخ

انتهى الشوط الأول من مواجهة بايرن ميونخ أمام نظيره فرايبورج بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.



تقدم فرايبورج في المباراة عن طريق كريستيان جونتر في الدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط الأول من البقاء، بينما تعادل البفاري من خلال ماتياس تيل في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويواجه توماس توخيل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ خطر الإقالة من تدريب بايرن ميونخ، حيث جاءت نتائج العملاق الألماني سلبية في كثير من المواجهات خلال الفارة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن إدارة بايرن ميونخ اتخذت قرارًا برحيل ناجلسمان، المدير الفني السابق للفريق والحالي للمنتخب الألماني، وقامت بتعيين توخيل بدلًا منه، ولم تعلن حتى الآن عن أسباب هذا القرار.