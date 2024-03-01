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الجمعة 01 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد بالفيديو.. الهلال يفوز على الاتحاد بثلاثية

الهلال
الهلال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الفوز على نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة ال 22 من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.
 

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نجح الفرنسي نجولو كانتي تسجيل الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما صالح الشهري، لاعب الهلال، أدرك التعادل في الدقيقة 39.
وجاء د الهدف الثاني في الدقيقة 59، وذلك من خلال المهاجم مالكوم.
فيما أحرز الهدف الثالث للهلال اللاعب سعود عبد الحميد في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني من اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بنتيجة 3/1.

الهلال.. شاهد أهداف فوز الزعيم على العميد

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