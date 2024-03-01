شاهد بالفيديو.. الهلال يفوز على الاتحاد بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الفوز على نظيره الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة ال 22 من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2023/2024.



نجح الفرنسي نجولو كانتي تسجيل الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما صالح الشهري، لاعب الهلال، أدرك التعادل في الدقيقة 39.

وجاء د الهدف الثاني في الدقيقة 59، وذلك من خلال المهاجم مالكوم.

فيما أحرز الهدف الثالث للهلال اللاعب سعود عبد الحميد في الدقيقة 67 من عمر الشوط الثاني من اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بنتيجة 3/1.

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