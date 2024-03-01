وكيل صحة سوهاج يترأس الإجتماع النهائي لتنفيذ التدريب العملي لمواجهة الكوارث

ترأس اليوم الجمعة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج الإجتماع النهائي للإستعداد لتنفيذ التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث صقر 128 و المنفذ بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالقوات المسلحة و أجهزة المحافظة المختلفة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بسوهاج علي أهمية التعاون والتنسيق والنظام أثناء تنفيذ المهام المكلف بها القطاع الصحي . مشيراً إلى أهمية مثل تلك التدريبات العملية في رفع الكفاءة الفنية والجاهزية لمواجهة مختلف الأزمات والكوارث الطبيعية . لافتاً إلى ضرورة الإستفادة من التدريبات السابقة و تلافي أي ملحوظات تم تسجيلها في التدريبات السابقة

كما تناول الإجتماع مناقشة الإستعدادات النهائية للتعامل مع الأزمات و مدى الإستعداد لمواجهتها والخطط الخاصة بالقطاع الطبي حال حدوث أزمات او كوارث و الإمكانيات الطبية المتاحة وكيفية استغلالها الإستغلال الأمثل لإدارة الأزمة علي أكمل وجه