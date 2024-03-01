انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شب داخل عقار في كرداسة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في عقار مكون من 5 طوابق، في منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وكشفت المعاينة أن الحريق اندلع داخل شقة سكنية إثر انفجار أنبوبة غاز في الطابق الثاني داخل عقار مكون من 5 طوابق، في منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



والبداية كانت بتلقي غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق ناتج عن انفجار أنبوبة داخل عقار سكني بالطابق الثاني داخل عقار سكني مكون من 5 طوابق، في منطقة كرداسة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر البلاغ، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق.

الأمن يسيطر على مشاجرة بين بائعي السمك في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طرفي مشاجرة بالبحيرة أسفرت عن وفاة أحد الأشخاص.

البداية كانت لمركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة، حيث تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول عاملَين أحدهما متوفى، طرف ثان تاجر أسماك ونجله أحدهما مصاب بجرح قطعي بالوجه، بدائرة المركز لخلافات مالية بينهما تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب وقيام أحد أفراد الطرف الثاني بإحداث إصابة المتوفى باستخدام سلاح أبيض مطواة، كانت بحوزته، مما أدى لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل صاحب محل مصوغات ذهبية في هجوم مسلح بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من جهودها لحل لغز مقتل جواهري لسرقة مشغولات ذهبية من داخل محله بمنطقة بولاق أبو العلا.

وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة وفحص مسرح الجريمة وسؤال شهود العيان لسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

كان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا اللواء علاء بشندى مدير المباحث يفيد بتعرض محل مصوغات ذهبية لسرقة فى دائرة قسم بولاق أبو العلا ومقتل مالك المحل “ ح. ا ”.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وقامت بمعاينة مسرح الحادث، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتبين من الفحص المبدئى مقتل صاحب المحل أثناء محاولة منع اللصوص من السرقة وعثر على بعثر فى محتويات المحل وسرقة كميات من المشغولات الذهبية.

كما كشف الفحص بأن المتهمين كانوا يرتدون أقنعة أثناء اقتحام المحل للسرقة وتم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.