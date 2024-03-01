فاركو يهزم البنك الاهلي في الدقيقة الاخيرة بالدوري الممتاز

فاز فريق الكرة الاول بنادي فاركو على نظيره البنك الاهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.



تقدم فريق فاركو في البداية عن طريق سيف تيري في الدقيقة 61.

وأدرك التعادل فريق البنك الأهلى فى الدقيقة 63 عن طريق كريم بامبو، ثم أضاف الهدف الثاني لفاركو أحمد فؤاد في الدقيقة 91 لينتهى اللقاء بفوز فاركو بنتيجة 2-1.

ويتواجد فاركو في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 12 مباراة حقق فوز وحيد وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

وتوقف البنك الأهلى المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.