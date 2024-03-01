رحيل جوزيه بيسيرو عن تدريب منتخب نيجيريا

أعلن جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا، رحيله عن تدريب النسور الخُضر بعد انتهاء عقده بنهاية بطولة كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2024.



جوزيه بيسيرو يعلن رحيله عن تدريب منتخب نيجيريا

وكتب بيسيرو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي:" لقد أنهينا عقدنا مع الاتحاد الوطني النيجيري لكرة القدم بالأمس، لقد كان من دواعي الفخر والشرف تدريب فريق سوبر إيجلز".

بيسيرو يسير على خطى كيروش ويرسخ عقدة البرتغال



وفشل البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب منتخب نيجيريا، في قيادة النسور الخضراء للتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بعد تلقيهم خسارة مريرة أمام الكوت ديفوار.

بعد المستويات التي قدمتها النسور الخضر في البطولة، إلا أن الحظ لم يحالفهم بالفوز باللقب الثمين، بعد تلقيهم الهزيمة من الإيفورين بهدفين مقابل هدف.

فشل بيسيرو في إدراج مدربي بلاده، في قائمة المتوجين بكأس أمم أفريقيا على مر التاريخ، بعدما أخفقت نيجيريا من تحقيق الفوز بالبطولة.

وسار بيسيرو على خطى مواطنه كارلوس كيروش، الذي فشل في تحقيق هذا الإنجاز خلال النسخة الماضية من البطولة بقيادة مصر، بعد أن خسر المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون، بركلات الترجيح أمام السنغال.