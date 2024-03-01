يورتشيتش: نسعى لتحقيق الفوز في مباراة نواذيبو الموريتاني

قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إنه بغض النظر عن الظروف المحيطة فإن مباراة نواذيبو الموريتاني في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، مهمة للغاية بالنسبة له وللفريق ولا توجد مباراة ضعيفة على الإطلاق أو بلا أهمية، وجميع المواجهات على نفس القدر من الأهمية.

أضاف خلال المؤتمر الصحفي أنه كمدرب يسعى مع اللاعبين لتحقيق الفوز ولا شيء غيره من أجل ختام جيد لمشوار الفريق في دوري الأبطال، ومن أجل خلق عقلية لدى لاعبيه بأنه لا بديل عن الفوز في جميع المباريات ومختلف البطولات ومهما كان الوضع والمنافس.

شدد يورتشيتش على أن فريق نواذيبو قوي بدنيا ويمتلك لاعبين جيدين ولا شيء بالنسبة له ليخسره وبالتالي يتوقع مواجهة قوية للغاية، وهو كمدرب يرغب بشدة في الفوز لجعل عقلية الجميع الفوز دائما، ولدينا مباراتين هامتين في الدوري بعد تلك المواجهة لابد من الإعداد لهما بأفضل شكل ممكن بهدف مواصلة المنافسة على اللقب المحلي.