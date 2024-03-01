ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عامل، وعاطل لقيامهما بسرقة مبلغ مالي، جهاز "DVR" من داخل إحدى الجمعيات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة المعادي، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه والجهاز المشار إليه، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

سقوط 5 لصوص لارتكابهم جرائم سرقة بمناطق متفرقة في القاهرة

كما تم ضبط عاطل لقيامه بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة البساتين، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطا فرديا تخصص فى السرقات المتنوعة، وأقر بارتكابه 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله "سيئ النية"، وكذا ضبط باقي المسروقات بمسكنه.

وتم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، لقيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل شقة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واعترف بارتكاب 5 وقائع سرقة، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الوايلى لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وأقر بارتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق، يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.

سقوط 3 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات بالقاهرة

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، عاطل بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته 2 كجم لمخدر الحشيش، سلاح أبيض.

كما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما 6 كجم لمخدر الحشيش، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات، حيث يأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.