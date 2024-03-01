الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مؤتمر الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

الزمالك وسوار الغيني
الزمالك وسوار الغيني

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفيا في الثامنة مساء غداً السبت باستاد القاهرة، قبل لقاء سوار الغيني المقرر له يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ويُعقد المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني في الثامنة والنصف مساء الغد للحديث عن مواجهة الزمالك المرتقبة.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مرانه الختامي في السابعة مساء الغد على ستاد القاهرة، في حين سيخوض فريق سوار الغيني تدريبه الأساسي في التاسعة مساءً .

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تاهله لدور الثمانية للبطولة.

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