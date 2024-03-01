الزمالك يجدد عقد أوباما بعد نهائي كأس مصر

بعد التمديد لشيكابالا موسمين

إقترب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من تجديد التعاقد مع يوسف أوباما لاعب الفريق خلال الفترة المقبل بعد أن أكد اللاعب للإدارة أن الأولوية له في الاستمرار

ومن المقرر أن تعقد إدارة الزمالك جلسة أخيرة مع أوباما بعد نهائي كأس مصر المقرر بالمملكه العربيه السعوديه يوم ٨ مارس الجاري. وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الجمعة التي أقيمت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بصورة طبيعية استعداداً للقاء سوار الغيني المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان "شيكابالا" غاب عن الزمالك في مباراة الداخلية التي أقيمت مساء الأمس بسبب شكواه من آلام في القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.