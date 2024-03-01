الزمالك يكرم بطل «قادرون باختلاف» ويمنحه عضوية النادي

قام نادي الزمالك باستقبال بطل قادرون باختلاف عبد الرحمن مصطفى، الذي أعرب عن رغبته بذلك خلال احتفالية "قادرون باختلاف" بنسختها الخامسة، ومنحه عضوية النادي.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف، وبحضور الدكتور عمرو حداد وكيل وزارة الشباب والرياضة للتنمية الرياضية نائبًا عن السيد الوزير، والكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، والدكتورة أمل مُبدي رئيس الإتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.



أكد الدكتور أشرف صبحي، حرص فخامة السيد الرئيس علي مشاركة القادرون باختلاف في كافة احتفالاتهم بشكل دوري كل عام، وكذا إطلاق العديد من البرامج والمشروعات المنفذة خصيصا لهم، فما حققته الدولة المصرية لأبنائها من ذوى القدرات والهمم لا يمثل سوى انعكاسا حقيقيا لما تشهده الدولة المصرية من نهضة شاملة على كافة الأصعدة والمستويات، من إنجازات ومشروعات قومية تنموية كبرى، وكان لهم نصيب وافر منها.



وقال صبحي في رسالته التي نقلها الدكتور عمرو حداد نائبًا عن الوزير: " نبدء فوراً علي من خلال إستراتيجية واضحة دومًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باحتفالية قادرون باختلاف سنويًا وتشكيل لجان داخلية بالوزارة لتنفيذ جميع التوجيهات التي تخص الوزارة أو التعاون مع الوزارات الأخرى ووضع آلية عمل مشترك فيما بينهم".



وكان الشاب عبد الرحمن مصطفى قد طلب من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف، الحصول على عضوية نادي الزمالك، ليوجّه الرئيس بالعمل على تحقيق أمنيته، وسط استجابة سريعة وزارة الشباب والرياضة والتنسيق مع نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في هذا الشأن.





