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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز بزيه الأساسي أمام نواذيبو بدوري أبطال إفريقيا

بيراميدز ونواذيبو
بيراميدز ونواذيبو

أقيم اليوم بأحد فنادق القاهرة الجديدة، الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتاني في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

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ويحل نواذيبو ضيفا على بيراميدز في الثالثة عصر السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارس المرمى الأخضر الكامل.

ويظهر الفريق الضيف نواذيبو بالبرتقالي الكامل، فيما يرتدي حارس مرماه اللون الأزرق في البرتقالي.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير إدارة العمليات.

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