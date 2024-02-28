الترتيبات الإعلامية لمباراة بيراميدز ونواذيبو

اتفق نادي بيراميدز مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، على الترتيبات الإعلامية الخاصة بمباراة بيراميدز ونواذيبو في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نواذيبو ضيفا على بيراميدز في الثالثة من عصر السبت على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام الفعاليات الإعلامية يوم الجمعة المقبل على النحو التالي:

* تدريب نادي نواذيبو .. ٣ عصرا .. الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي .. مفتوح لمدة ١٥ دقيقة

* مؤتمر نادي بيراميدز .. ٤ مساء .. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

* مؤتمر نادي نواذيبو .. ٤:٣٠ مساء .. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

* تدريب نادي بيراميدز .. ٥ مساء .. الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي .. مفتوح لمدة ١٥ دقيقة