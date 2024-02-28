تغيير حكام مباراة بيراميدز ونواذيبو في دوري أبطال أفريقيا

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتغيير حكام مباراة بيراميدز ونواذيبو في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نواذيبو ضيفا على بيراميدز في الثالثة من عصر الجمعة على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تغيير طاقم الحكام ليكون من جنوب أفريقيا بدلا من طاقم الحكام الرواندي الذي أعلن عنه الكاف في وقت سابق.

ويدير المباراة طاقم حكام مكون من، جيلي ألفريد، وكاجارا موكوينا المساعد الأول، وخاموسي رازوميساني المساعد الثاني، وماسيكويل بامبيسو الحكم الرابع.