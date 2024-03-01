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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الإيطالي يطالب نتنياهو بالتحقيق في استهداف المدنيين شمال قطاع غزة

نتنياهو
نتنياهو

طالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، حكومة بنيامين نتنياهو لإجراء تحقيقات عن حادثة مقتل العشرات من المدنيين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة خلال تجمعهم لتلقي مساعدات إنسانية كانت تنقلها شاحنات.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال تاياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" - "نطلب من حكومة نتنياهو التحقق مما حدث خلال هذه الساعات وحماية المدنيين.. وفي الوقت نفسه، نفكر في مساعدة الفلسطينيين مع تنسيق أفضل للمساعدات التي سترسلها المنظمات الإنسانية إلى غزة، من الصليب الأحمر إلى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة".

وأكد الوزير الإيطالي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار؛ للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.

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