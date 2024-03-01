اليوم " ٣ " ندوات على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

يقام اليوم الجمعة على هامش عروض الأفلام بمهرجان الاسماعيليه الدولي للأفلام التسجيلية ٣ ندوات حول الأفلام المشاركة .

حيث تقام في الثانية عشر ونصف ظهرا بالقاعة الرئيسية ندوة عن فيلم "جوع " مع المخرجة التونسية آمنة النجار يديرها الناقد أحمد سعد الدين.

وفي الساعة الثانية والنصف ظهرا تقام ندوة حول فيلم "تحت التشييد" يديرها الناقد مشير عبدالله وترجمة ميداء أبو النضر .وفي الرابعة والنصف عصرا تقام اليوم ندوة عن الفيلم الفلسطيني "حياة حلوة ".



وبدأت أمس الخميس على هامش المهرجان ورش للشباب ورسوم وتحريك للأطفال بالمجان.و تعقد يوميا علي مدار فاعليات المهرجان التي تستمر حتى ٥ مارس الجاري .

وتحتوي الورش على كل من ورشة تحريك المجسمات والعرائس وورشة تحريك الورق المقصوص، وورشة تحريك الصلصال، ورشة الفن التشكيلي، ورشة اللايف أنيميشين ويتم تصوير الورش وعرضها في حفل الختام

وتضم ورشة السيناريو يديرها "محمود خليل".وورشة التكوين فى الكادر السينمائي إخراج وتصوير وديكور المهندس احمد سعد الدين وأقامة ورش الرسوم والتحريك لأطفال الإسماعيلية، على هامش فاعليات المهرجان وذلك بقصر ثقافة الإسماعيلية.



