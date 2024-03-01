جمال بيومي: السودان جزء منا ونحن جزء منه

أعرب السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن سعادته البالغة بالدور الإقليمي الريادي لمصر في المنطقة لتحقيق توازنات وتهدئة، مشيراً إلى زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، للقاهرة أمس، ولقائه بالرئيس السيسي الذي شدد على استمرار البلاد في تقديم دعمها الكامل لتحقيق استقرار «الخرطوم».

وأضاف «بيومي»، في مداخلة له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه من الجيل الذي ولد ليهتف لعلم مملكة مصر والسودان وهو في المدرسة الإبتدائية وكذلك الثانوية، وحتى في الجامعة كانوا يهتفون لعلم جمهورية مصر والسودان.

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «رئيس اتحاد الكلية- تجارة الإسكندرية وقت دراستي كان سوداني، وهكذا تربينا، والسودان جزء منا ونحن جزء منه وفي هذا قول جميل للرئيس الراحل محمد أنور السادات، بأنَّ حدود مصر الجنوبية هي جوبا وحدود السودان الشمالية هي الإسكندرية، ونأمل أن نشعر بهذا الشعور».

5 ملايين سوداني يقيمون في مصر

واستطرد: «هناك 5 ملايين سوداني يقيمون بيننا في مصر، ولا نعتبرهم أبداً ضيوف أو لاجئين بل هم في بيوتهم وأغلبهم يسكنون مساكن يملكونها، وآلاف من أبناء السودان يدرسون بالأزهر، وبالتالي بيننا جالية مصرية سودانية مختلطة، وفي المقابل هناك آلاف المصريين يعيشون في السودان سواء يعملون بأجهزة مراقبة النيل أو حتى فرع جامعة الإسكندرية بالخرطوم».