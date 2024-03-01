السفير بسام راضي يزور أطفال غزة الجرحى بمستشفيات روما

قام بسام راضي سفير مصر في إيطاليا بزيارة الأطفال الفلسطينيين الجرحى والمصابين من جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والذين تم إجلائهم من خلال معبر رفح بواسطة السلطات المصرية وتم نقلهم إلى إيطاليا عبر القطعة البحرية الإيطالية السفينة فولكانو، والذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية حالياً في عدد من كبرى مستشفيات روما المتخصصة في حالاتهم.

وقد صرح بسام راضي ان هناك تعاون وثيق مشترك بين مصر وإيطاليا في مجال المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان القطاع بكافة أنواعها الغذائية والطبية والدوائية فضلا عن علاج الجرحى والمصابين ونقل الحالات الحرجة من الأطفال الجرحى إلى إيطاليا على متن السفينة فولكانو عبر ميناء العريش البحري.

وقد التقى السفير بسام راضي مع الأطباء المعالجين للأطفال وكذلك أسرهم المرافقين لهم للاطمئنان على الحالة الصحية للأطفال ناقلاً لهم تحيات السيد الرئيس السيسي وتمنياته لهم بالشفاء العاجل وكذلك تمنيات ودعوات الشعب المصري لهم، مؤكدا على كامل استعداد وجاهزية السفارة المصرية بروما بكامل امكانياتها وأعضائها لتلبية طالباتهم وبتقديم اى نوع من الدعم او التسهيلات لهم ولأعضاء أسرهم.

كان السفير بسام راضي اكد في كلمة مصر اول أمس امام المؤتمر الدولى لمنظمة الغذاء العالمي المخصص لبحث الوضع الانسانى فى غزة بأن القضية الفلسطنية هى قضية القضايا الممتدة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ولمدة ٧٥ سنة بدون حل عادل وشامل حتى الآن وان ما نراه ويحدث فى غزة هى "قصة كفاح تاريخية لشعب يطالب بحقوقه الشرعية من حرية وانهاء الاحتلال وإقامة دولته وتمتع أجياله الحالية والقادمة بحياة طبيعية مثل كل شعوب العالم".