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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

يواجه الأهلي يانج أفريكانز التنزاني على ملعب استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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استمرار غياب كهربا عن قائمة الأهلي أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا

تعتبر المباراة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لفريقي الأهلي ويانج أفريكانز حيث أنهما ضمنا التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن سيتبارى الفريقان على صدارة المجموعة.

يعتلي الأهلي ترتيب المجموعة ومعه 9 نقاط حصدها من 5 مباريات بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مواجهات، فيما لم يتعرض لأي خسارة، في حين يانج أفريكانز فقد جمع 8 نقاط بعد أن حقق انتصارين وتعادلين ونال خسارة واحدة، كما ضمن الصعود للدور التالي بفارق نتائج المواجهات مع ملاحقه شباب بلوزداد.

تعرف على موعد مواجهة الأهلي ويانج أفريكانز:

تبدأ مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، مساء يوم الجمعة، في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

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استمرار غياب كهربا عن قائمة الأهلي أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا
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