استمرار غياب كهربا عن قائمة الأهلي أمام يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا

واصل المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا عن صفوف قائمة الفريق المستدعاة لمباراة يانج أفريكانز في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة أفريقيا.

تقام مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، مساء يوم الجمعة، عند دقات الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي أمام يانج أفريكانز

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول، كريم الدبيس.

الوسط: عمرو السولية، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد، محمد مجدي افشة، رضا سليم، طاهر محمد طاهر،أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: أنتوني موديست، وسام ابو علي.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة ومعه 9 نقاط حصدها من 5 مباريات بعد الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مواجهات، فيما لم يتعرض لأي خسارة، في حين يانج أفريكانز فقد جمع 8 نقاط بعد أن حقق انتصارين وتعادلين ونال خسارة واحدة، كما ضمن الصعود للدور التالي بفارق نتائج المواجهات مع ملاحقه شباب بلوزداد.

وتعد المباراة المنتظرة بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لفريقي الأهلي ويانج أفريكانز حيث أنهما ضمنا التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولكن سيتبارى الفريقان على صدارة المجموعة.