ضبط تجار مخدرات خلال حملات أمنية مكثفة

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات مكثفة لضبط وملاحقة الخارجين عن القانون وملاحقة مرتكبي الجرائم، وتجار المخدرات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين ، وجاءت جهود الأجهزة الأمنية .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامه بترويج الأقراص المخدرة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وبحوزته (2000 قرص مخدر) .

كما نجحت مباحث القاهرة، في ضبك عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7,750 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 6,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).

كذلك تم ضبط (فرد محلى وطلقتين) بحوزة (8 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية") في دمياط.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

