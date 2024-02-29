السبت..استكمال مُحاكمة مُنهي حياة زوجته بالسم

تستكمل محكمة جنايات المنيا، يوم السبت، مُحاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بسبب مشاكل منزلية في قرية بمركز بني مزار، وستُخصص الجلسة للمُرافعة.

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تُعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد محمد معوض، وأمانة سر ماهر محمد حسن، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني،.

وكانت مديرية أمن المنيا قد تلقت إخطاراً من عمليات النجدة، في شهر مارس من العام الماضي، بقيام عامل زراعة، بقتل زوجته بوضع مادة سامة دسها في مياه غازية.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات مُعاقبة مُتهم بالمؤبد غيابياً لإدانته بالإتجار في المُخدرات بمنطقة القطامية، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.

وتضمن الحكم أيضاً مُعاقبة المُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ عشرة ألاف جنيه عما أسند إليه من إحراز المخدرات بقصد التعاطي، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم أحمد.ج أنه في يوم 1 فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أحرز بقصد التعاطي كل من الهيروين والحشيش والمورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتضمنت أوراق القضية شهادة ضابط الواقعة الذي أكد بأنه وحال مروره بدائرة القسم رفقة قوة من أفراد الشرطة السريين أبصر المُتهم يجلس خلف أحد العقارات السكنية ويحقن نفسه بسرنجة طبية بها محلول بيج اللون للهيروين المخدر فالتقطها من يديه.

وبتفتيشه عثر أسفل طيات ملابسه على علبة سجائر تحوي بداخلها اثنين وعشرين لفافة ورقية بداخل كل منها مسحوق بيج اللون لمخدر الهيروين.

كما عثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول، وقد أقر المُتهم له بإحرازه السرنجة وما تحويه من مخدر بقصد التعاطي وإحراز لفافات هيروين مخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة إتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات الورقية المضبوطة تحوي الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وأن السرنجة الطبية تحوي آثار سائل بيج اللون ثبت أنه يحوي الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جدول قانون المخدرات.

كما ثبت بتحليل عينة بول المتهم أنها تحوي على أيض الحشيش والمورفين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.