نادي ريادة الأعمال بجامعة الأقصر ينظم ماراثون الرياضة من أجل الإبداع والابتكار

نطم نادي ريادة الأعمال بجامعة الأقصر، ماراثون لطلاب جامعتي الأقصر، وطيبة التكنولوجية؛ ضمن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال، والمؤتمر الثاني لشباب التكنولوجيين (TTUCYT-2)، الذي تنظمه جامعة طيبة التكنولوجية.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وبالتعاون مع جامعة طيبة التكنولوجية، وأكاديمية البحث العلمي بالقاهرة،

وشهدت الدكتورة وفاء عبدالرشيد، المدير التنفيذي لمكتب ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي، فعاليات الماراثون الذي انطلق تحت شعار "الرياضة من أجل الإبداع والابتكار"، بمشاركة قيادات الجامعة، وحشد كبير من الطلاب من جامعتى طيبة التكنولوجية وجامعة الأقصر، والذي يعتبر أحد اهم أنشطة نادي ريادة الأعمال بجامعة الأقصر.

وكان نادي ريادة الأعمال بجامعة الأقصر، أحد رعاة مؤتمر سباب التكنولوجيين، الذي نظمته جامعة طيبة التكنولوجية، في نسخته الثانية، تحت قيادة الدكتور أحمد جمال، المدير التنفيذي للنادي؛ وذلك من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات على مدار أيام انعقاد المؤتمر.