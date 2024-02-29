إفتتاح معرض أهلا رمضان برأس غارب

أفتتح اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب، اليوم الخميس، معرض اهلا رمضان وذلك لتوفيرجميع السلع الغذائية الاساسية واللحوم بأسعار مخفضة لأهالي المدينة بحضور أعضاء الغرفة التجارية وادارة التموين، مضيفا أنه تم التنسيق مع خالد رضا رئيس الغرفة التجارية، وعلى ضاحى نائب رئيس الغرفة التجارية وجميع الاعضاء وإلهام محمد حسن مدير إدارة التموين برأس غارب على تنظيم معرض أهلا رمضان، وشمل جميع المنتجات والسلع الغذائية، واللحوم المصنعه واللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة للتيسير ورفع المعاناة عن كاهل مواطني المدينة، مشيراً إلى أن المعرض مقام امام البنك الاهلى بشارع قناة السويس.

يأتى ذلك فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للمواطنين ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ، وتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بمحاربة الغلاء وإعداد معارض اهلا رمضان لتوفير جميع السلع الغذائية باسعار مخفضة بجميع مدن المحافظة .

جدير بالذكر أنه تم افتتاح معرض اهلا رمضان بالغردقة الأسبوع الماضى

تابع اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، إستكمال اعمال تطوير ورفع كفاءة شارعى المجلس المحلى وجمال عبدالناصر، مؤكدا أنه جارى احلال وتجديد الارصفة وتركيب الانترلوك وانشاء ساحات انتظار سيارات بجانى الشوارع واحلال وتجديد كشافات اعمدة الإنارة العامة .

يأتى ذلك فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بالاهتمام بمنظومة رصف الطرق وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.