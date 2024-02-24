السبت 24 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المقاولون يستأنف مرانه استعدادا لمباراة المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب،  بقيادة محمد عودة المدير الفني مرانه الجماعي بملعب النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز .

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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت


يواجه المقاولون نظيره المصري البورسعيدي يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساءا باستاد الجيش ببرج العرب لحساب الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري.


ومن المقرر أن يغادر المقاولون غدا القاهرة متوجها للإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق ببرج العرب قبل مباراته أمام المصري البورسعيدي .


وكان المقاولون تعادل مع فيوتشر 2-2 في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة بالجولة الـ 13 من لدوري المصري الممتاز يوم الاثنين الماضي.
 

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